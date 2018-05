Interview. »Vi bliver nødt til at droppe den paneuropæiske masochistiske opfattelse, at vi selv er skyldige i alting. Vi har brug for selvtillid,« buldrer den slovenske filosof Slavoj Žižek. Han opfordrer til en genoptagelse af klassekampen, nu på globalt plan, og afviser at reducere menneskers identitet til religion, køn eller hudfarve.

Kapitalismen behøver ikke demokratiet