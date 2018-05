Smartphones imod klimaforandringer

Jeg var taget til oplæg med den norske filosof Arne Vetlesen, som skulle tale om mennesket i naturen. I spørgsmålsrunden var der god sammenhørighed mellem publikum og Vetlesen; alle var enige om det skræmmende ved klimaforandringerne og det vigtige ved at gøre noget ved dem. Men alligevel var der noget, der skurrede. Vetlesen langede gang på gang ud efter moderne teknologi som roden til alt ondt. Jeg fornemmede en generationskløft åbne sig imellem os. Inspireret af et spørgsmål fra en midaldrende dame nåede han frem til, at den ældre generation har en svær opgave foran sig med at få kommunikeret til unge mennesker, hvor grum vores fremtid ser ud.

Det sidste spørgsmål kom fra en ung kvinde. Kunne det tænkes, spurgte hun, at den nye teknologi også kan bruges til noget positivt i klimakampen? Når hendes lillebror på 14 fra sin computer kan følge med i fældningen af regnskoven i Amazonas og oversvømmelser i Bangladesh, giver det så ikke mulighed for, at han kan blive bevidst om verdensomspændende skader? Og kan den nye teknologi ikke bruges til at kommunikere på tværs af grænser, som før virkede uoverstigelige, så der kan skabes en global bevægelse mod klimaforandringerne? Fremragende spørgsmål, tænkte jeg. Nej, svarede filosoffen. Teknologien gør os fremmede over for naturen, og derfor passer vi ikke på den. De sidste ti minutter brugte den ældre herre på at fortælle den unge kvinde, hvorfor hun tog fejl. Det positive, konstruktive blik på den teknologiske udvikling, som kvinden præsenterede, blev ignoreret til fordel for en konservativ maskinstormer-tankegang.

Den tankegang er ikke alene bagstræberisk, den er også verdensfjern. Et moralsk opgør med computeren giver lige så meget mening, som hvis stenaldermennesket skulle have forkastet øksen, fordi den gjorde arbejdet for nemt. Tankegangen afspejler en moraliserende lidelsesfetichime, og alt for ofte bliver klimakampen præsenteret som en række afsavn. Man forestiller sig, at Moses’ tavler er blevet opdateret med ti nye bud: Du må ikke spise kød, du må ikke flyve og så videre. Kald mig bare hedonist, men den slags moralske forbud appellerer altså ikke ret meget til mig. Skal det virkelig gøre ondt, for at det kan gøre godt?

For 50 år siden gik unge mennesker til kamp mod forstokkede autoriteter og krigsliderlige politikere. I dag er der et nyt ungdomsoprør på vej. Den unge generation er træt af at få fortalt, at den klode, vi skal leve vores liv på, desværre er ved at blive ødelagt, uden at nogen bekymrer sig nok til at gøre noget ved det. Vi er trætte af skåltaler om bæredygtighed og »grøn vækst« og af løftede pegefingre. Vi handler. Imens de snakker om, hvor svært det bliver at nå FNs mål om højst to graders temperaturstigning, er vi for længst gået i gang med at lave de forandringer i vores egne liv, som vi ser som bydende nødvendige.

Vores forældre hænger nostalgisk fast i bøffen på grillen, mens vi giver os i kast med fleksitarkost, vegetariske eksperimenter og insekter på panden. Vi bliver vrede, når vi gang på gang konstaterer, at det bliver ved skåltalerne. I stedet for at spekulere over, hvordan man bedst får sagt til unge mennesker, at fremtiden ser sort ud, burde den gråhårede generation undskylde for at have ødelagt kloden og i øvrigt holde op med at være kæppen i hjulet på de forandringer, der skal til.

Ungdomsbevægelsen var ikke kun drevet af et oprør mod det eksisterende – den var drevet af en vision om en bedre verden. Et håb om en fremtid, man kunne drømme sig ind i og ikke kun betragte afmægtigt og med angstkramper i maven. Klimakampen har ikke brug for flere dommedagsprofetier, gammelmandsformaninger eller udskamning af en doven ungdom. Der må andre, mere moderne midler til.

Som den nylige skandale om Cambridge Analytica har afsløret, udgør de sociale medier en seriøs trussel mod demokratiet. Men de rummer også muligheder for demokratisk engagement på individ- og græsrodsniveau. Under det arabiske forår blev det tydeligt, hvor gode sociale medier kan være til at mobilisere og organisere en politisk bevægelse.

Sidste år understregede #MeToo igen, at det, der sættes i gang på de sociale medier, kan have konsekvenser i den virkelige verden.

På samme måde kan de nye medier, ganske som den unge kvinde til foredraget foreslog, bruges til at skabe forbindelser mellem de mange måder, klimaforandringerne kommer til udtryk på verden over, fra skovrydning i Amazonas til oversvømmelser i Bangladesh, men også mellem de mange måder, de bliver bekæmpet på. Her ligger virkelig et potentiale for den globale solidaritet, som generationer af forkæmpere for social forandring har drømt om.

Vi er et par venner, der er begyndt at bruge hashtagget #ThisIsChange til at pege på forbindelser. Forbindelser mellem den lokale, oplevede forandring (i starten af april sneede det, tre uger efter havde Danmark den tidligste sommerdag i 54 år) og den globale forandring (klimaforandringerne skaber mere ekstremt vejr). Og forbindelser mellem den lokale forandring, du og jeg kan iværksætte (spise vegetarbøffer, tage på staycation i stedet for til Thailand), og den globale forandring, vi ønsker at se (ambitiøs handling fra vores politikere og virksomheder). ThisIsChange er både alt det, der er ved at gå galt, og alt det, vi kan gøre for at vende det til noget godt.

Klimakampen har brug for, at vores lammelse og afmagt bliver vendt til handling. Det er svært at stå lille og alene og menneskelig over for truslen om global katastrofe, for hvilken forskel gør en enkelt vegetarbøf? Vi har brug for at vise folk, at deres handlinger gør en forskel, ikke i sig selv, men som en del af den folkelige bevægelse, der allerede er i gang. Ved at vise forbindelsen mellem din vegetarbøf og mit retrofund kan vi vise, at lavinen allerede ruller.

Vi er i gang med omstillingen, i det små, men hele tiden. Hvis ikke politikere vil gå forrest i kampen, må vi tvinge dem til at følge efter.

Der er heldigvis allerede masser af ildsjæle, der er fuldt engageret i kampen for en bedre fremtid. Men som det er nu, bliver de mange tiltag til spredte historier, ikke en samlet fortælling. Der er en masse gode træer, men det er svært for udefrakommende at se skoven, der vokser frem.

Ved at samle de lokale og globale initiativer vil vi gerne skabe håb og inspiration til yderligere handling. For det er nu, det sker.

Jeg er sikker på, at Vetlesen tager fejl, når han siger, at teknologien kun kan fremmedgøre os over for den verden, vi skal redde. Truslen mod vores overlevelse kommer ikke fra vores smartphones, men fra det perverse i kapitalistiske strukturer, som gør, at de, der producerer vores smartphones, sørger for, at de går i stykker efter to år og ikke kan repareres. Truslen kommer fra olieindustrien og fra visionsløse politikere, ikke fra unge mennesker, der får for lidt frisk luft og ikke er dus med himlens fugle.

Den konsumerisme, som vores forældres og bedsteforældres generation kæmpede imod for 50 år siden, har stadig et solidt tag i vores samfund. Når vi kæmper imod den i dag, er det ikke bare, fordi den er åndeligt fattig. Det er, fordi den truer selve vores eksistens. Det er et spørgsmål om liv og død. Teknologien er kommet for at blive; det er op til os at få det bedste ud af den.

Efter oplægget gik jeg hen til den unge kvinde og spurgte, om jeg måtte få hendes e-mailadresse. Vi havde vist lige noget, vi skulle snakke om.

Astrid Rasch er ph.d. i engelsk og arbejder som lektor på Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet.