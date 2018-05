Myten om det lukkede Japan

Side 11

Blodåren til Rusland

Krim. En 19 kilometer lang bro, der skal forbinde den omstridte halvø med Rusland, står klar til indvielse. Krims indbyggere glæder sig over, at broen gør livet lettere, Ukraine og Vesten protesterer, og russerne ser broen som en fysisk markering af, at »Krim er blevet genforenet med Rusland for evigt«.