Side 30

Nuancer af Bruun

Avlsdebut. Det har været belastende at stå i skyggen af makkeren Frederik Cilius, der tager al Kirsten Birgits stjernedrys. Men nu hvor Rasmus Bruun har vundet en international filmpris for sin rolle i Sankt Bernhard Syndikatet, er det lille kompleks et overstået kapitel.