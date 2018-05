Den menneskelige faktor

Side 60

Det ubemærkede hav

Forbindelser. »Det er en langvarig proces, når man forsøger at holde op med at misforstå noget,« skriver den britiske historiker Michael Pye om at få øjnene op for Nordsøens historie. Her fortæller han om købmændene, vikingerne og rotterne; om tsunamierne og moden og tørvene, og hvordan det alt sammen stadig påvirker os.