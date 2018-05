Cykling. Som 17-årig blev Mads Würtz udråbt til det nye vidunderbarn i dansk cykelsport. Men succesen var også lige ved at koste ham det hele. Ligesom styrtet for nylig i Paris-Roubaix. Weekendavisen har fulgt stortalentet, hvis store mål denne sæson er at kunne iføre sig den hvide ungdomstrøje i dag på Giro d’Italias 1. etape i Jerusalem.

Den unge Würtz’ lidelser